Papenburg - Ein Radfahrer ist von einem Auto in Papenburg (Landkreis Emsland) erfasst und schwer verletzt worden. Der 26-Jährige fuhr am Samstagabend mit seinem Fahrrad auf einem Geh- und Radweg, wie die Polizei mitteilte. Beim Überqueren der Straße über einen Zebrastreifen sei es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit dem Wagen einer 31-jährigen Autofahrerin gekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Radfahrer wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 950 Euro.