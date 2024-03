Zwickau - Bei einem Unfall zwischen einem Fahrrad und einem Auto ist ein Radfahrer in Zwickau schwer gestürzt und verletzt worden. Der 50-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach war er am Sonntagnachmittag auf dem Gehweg im Stadtteil Crossen unterwegs, als er von dem Auto eines 43-Jährigen erfasst wurde, der gerade aus einem Grundstück auf die Straße fahren wollte.