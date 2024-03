Ilmenau - Ein Kind, das mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg fuhr, ist in Ilmenau von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Am Donnerstag habe ein 50 Jahre alter Autofahrer den Elfjährigen erfasst, als er aus einer Ausfahrt auf eine Straße abbiegen wollte, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Den Angaben zufolge stürzte der Elfjährige durch die Kollision von seinem Fahrrad und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von 2000 Euro.