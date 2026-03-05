In Italien will sich der Augsburger Georg Zimmermann bei einem Eintagesrennen auf das Schotter-Spektakel Strade Bianche vorbereiten. Doch ein Sturz wirft den Radprofi zurück.

Laigueglia - Der deutsche Straßenrad-Meister Georg Zimmermann hat sich bei einem Eintagesrennen im Westen Italiens verletzt und wird nicht beim Schotter-Spektakel Strade Bianche an diesem Samstag starten. Wie sein Team mitteilte, will der 28-Jährige nach dem Sturz beim Pro-Event Trofeo Laigueglia nach Berlin fliegen, um sich weiter untersuchen zu lassen. Demzufolge besteht der Verdacht auf eine Handverletzung. Der Augsburger zog sich zudem mehrere Schürfwunden zu.

Nach seinem deutschen Meistertitel in der Pfalz im vergangenen Sommer hatte Zimmermann immer wieder Pech. Bei der Tour de France musste er schon nach neun Etappen vom Rad steigen, weil er schwer gestürzt war. Auch bei der Deutschland Tour im August stürzte er mehrmals, konnte die Rundfahrt aber beenden. Bei der WM in Ruanda machten ihm wie auch anderen Profis im deutschen Aufgebot Magenprobleme zu schaffen.