Frankfurt (Oder) - Ohne die amtierenden Madison-Europameister Roger Kluge und Theo Reinhardt finden in Frankfurt (Oder) die deutschen Meisterschaften im Omnium statt. Die zweimaligen Weltmeister sind beim parallel laufenden Sechstagerennen in Rotterdam am Start. Aufgrund von umfangreichen Sanierungsarbeiten am Dach der Oderlandhalle standen die Titelkämpfe lange auf der Kippe, können aber nun wie geplant am Freitag (Junioren) und Samstag (Elite) über die Bühne gehen. Titelverteidiger im olympischen Mehrkampf sind die Geschwister Lea Lin und Tim Torn Teutenberg aus Köln.