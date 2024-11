Berlin - Zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes in Berlin-Lichtenberg sind beim Kontrollieren parkender Autos von einem Autofahrer angefahren worden. Sie wollten am Donnerstagabend in Friedrichsfelde einem im Halteverbot stehenden Wagen einen Strafzettel erteilen, als der Fahrer aus einem Imbiss kam, sich widersetzte und in den Wagen stieg, wie die Polizei mitteilte.

Die beiden Ordnungsamt-Mitarbeite stellten sich demnach vor das Auto - aber der Falschparker fuhr sie an und verletzte sie leicht an den Beinen. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer.