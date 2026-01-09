Seit Jahrzehnten würdigt der Teddy Award queere Filmkunst. Zum Jubiläum ist eine Sonderreihe geplant - mit Werken von Céline Sciamma, Sebastián Lelio und auch Rosa von Praunheim.

Berlin - Jubiläum fürs queere Kino auf der Berlinale: Die Filmfestspiele feiern in diesem Jahr die 40. Ausgabe des Teddy Award. Bevor es auf anderen großen Festivals üblich geworden sei, habe der Preis bereits den kulturellen Beitrag queerer Filme und Filmschaffender gewürdigt, teilte das Festival mit.

Filmschaffende wie Pedro Almodóvar („The Room Next Door“), Todd Haynes („Carol“), Céline Sciamma („Porträt einer jungen Frau in Flammen“), Isaac Julien („Looking for Langston“) und Ira Sachs („Passages“) hätten durch den Preis bereits früh in ihrer Karriere Anerkennung erhalten.

Zum Jubiläum ist die Sonderreihe „Teddy 40“ geplant, die etwa „Tomboy“ von Sciamma, „Eine fantastische Frau“ von Sebastián Lelio und „Tunten lügen nicht“ des kürzlich verstorbenen Filmemachers Rosa von Praunheim zeigen soll. Die nächste Berlinale findet vom 12. bis 22. Februar statt.