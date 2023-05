Bornstedt - Bei Bornstedt im Landkreis Börde hat ein Quadfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist bei einem Unfall lebensbedrohlich verletzt worden. Am späten Freitagnachmittag war der 25-Jährige aus Königslutter auf der B1 in Richtung Magdeburg unterwegs, als er gegen die Schutzplanke stieß, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das Quad prallte ab und drehte sich um die eigene Achse, der 25-Jährige wurde vom Fahrzeug geschleudert. Zeugen beobachteten den Unfall und leisteten Erste Hilfe.