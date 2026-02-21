Ein Mann kommt mit seinem Quad von der Fahrbahn ab. Die Rettungskräfte können ihm nicht mehr helfen.

Schüttorf - Ein 50-Jähriger ist mit seinem Quad im Landkreis Grafschaft Bentheim von der Straße abgekommen und gegen einen Metallzaun geprallt. Der Mann starb noch an der Unfallstelle in Schüttorf, wie die Polizei mitteilte. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Straße blieb für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.