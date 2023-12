Cottbus - Ein Einbruch in eine Gartenlaube in Cottbus hat einer Königspython und einigen Fischen das Leben gekostet. Die unbekannten Täter hätten bei dem Einbruch vermutlich in der Nacht zum Mittwoch ein Aquarium mit Fischen zerstört, berichtete die Polizeidirektion Süd am Donnerstag. „Die Fische verstarben genauso wie eine in der Laube gehaltene Königspython, die der Kälte in der geöffneten Laube erlag.“ Die Haltung solch einer ungiftigen Würgeschlange sei in Brandenburg grundsätzlich zulässig, erklärte die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen hätten die Täter Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.