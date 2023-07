Dresden - Gebäudereinigerinnen und Gebäudereiniger haben am Montag zum Besen gegriffen und aus Protest für bessere Löhne die Dresdner Augustusbrücke gesäubert. „Gebäudereinigerinnen und Fensterputzer fegen den Asphalt, um auf ihre leer gefegten Portemonnaies aufmerksam zu machen“, sagte Stella Prott von der Gebäudereiniger-Gewerkschaft IG Bau am Montag in Dresden. Der Gewerkschaft gehe es um eine Sonderzahlung für die Reinigungsprofis.

„Steigende Lebensmittelpreise, hohe Heizkosten, Mieten, die immer weiter anziehen - dass das Leben teurer wird, merkt kaum einer so deutlich wie die Menschen, die in der Gebäudereinigung arbeiten“, sagte Prott. Kaum einer habe so dringend die Inflationsausgleichsprämie verdient wie die Reinigungskräfte. Die IG Bau fordert deshalb, dass die Firmen im sächsischen Gebäudereiniger-Handwerk und der Bundesinnungsverband an den Verhandlungstisch kommen, um den Lohn mit Einmalzahlungen durch die Inflationsausgleichsprämie aufzupolstern.