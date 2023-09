Norderney - Gischt, hohe Wellen, umgekippte Strandkörbe - das Wetter ist am Dienstagnachmittag auf den Nordseeinseln vor der niedersächsischen Küste recht stürmisch. „Pustig“, wie man im Norden auch dazu sagt. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wurden bis zum Abend auf den Inseln vorübergehend schwere Sturmböen bis zu 100 Kilometern in der Stunde erwartet. Aber auch im Binnenland traten verbreitet Windböen und einzelne stürmische Böen um 65 Kilometern in der Stunde auf. Im Landesinnern sollte der Wind den Meteorologen zufolge aber in den Abendstunden abnehmen.

In der Nordwesthälfte Niedersachsens sei für Mittwochvormittag erneut mit Windböen zu rechnen und auf den Inseln mit stürmischen Böen. Am Mittwoch werden laut DWD maximal 20 Grad auf den Inseln erwartet und bis zu 25 Grad im Raum Braunschweig.