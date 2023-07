Halle - Geschichten, Musik und Puppen, die scheinbar lebendig werden: Die Stadt Halle ist am Wochenende zum fünften Mal Gastgeber des Puppentheaterfestes „Ulrichs Hofspektakel“. Nach der Eröffnung am Samstag im Innenhof der Ulrichskirche laden die freien Puppen- und Figurentheater der Saalestadt bis Sonntag zu verschiedenen Veranstaltungen ein. Die Künstlerinnen und Künstler zeigen unter anderem „Rotkäppchen“, „Geschichten vom Kasper“ und den „Froschkönig“. Zu dem Festival werden nach Angaben der Stadt auch Puppenspieler aus dem Harz und der Stadt Bochum erwartet.

Vor der offiziellen Eröffnung am Samstagnachmittag soll es am Vormittag eine interaktive Stadtführung mit Figurenspiel in der Innenstadt von Halle geben. Den Angaben zufolge steht unter dem Titel „Halunken und Halloren“ ein etwa anderthalbstündiges Programm an. Im Fokus: Sagen und Geschichten des Mittelalters.