Protest-Auftritt vor dem Brandenburger Tor: Die russische Punkband Pussy Riot hat in Berlin ein Konzert gegeben. Die Musikerinnen wollen dabei Geld sammeln zur Unterstützung der Ukraine.

Putin-Protest-Punk in Berlin

Berlin - Im Rahmen mehrerer Veranstaltungen rund um den Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine ist die Protest-Punkband Pussy Riot vor dem Brandenburger Tor aufgetreten. Mit dem Konzert wollen die drei russischen Musikerinnen eigenen Angaben zufolge Spenden sammeln, um Generatoren und Medizin für das Land zu finanzieren, das sich seit dem 24. Februar 2022 im Krieg gegen die russischen Angreifer befindet.

Die Punkband gründete sich 2011. Die Gruppe verknüpft ihre Musik mit scharfer Kritik am russischen Regime. Berühmt wurde etwa ihr Auftritt in der Christi-Erlöser-Kathedrale in Moskau, bei dem Mitglieder 2012 mit Strickmasken vor dem Gesicht mit einem „Punk-Gebet“ gegen die Politik des Kreml protestierten und anschließend verhaftet wurden.