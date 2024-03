Nordenham - Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat am Freitag in Esenshamm bei Nordenham (Landkreis Wesermarsch) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Mutter des 39-Jährigen hatte am Morgen den Notruf gewählt und um medizinische Versorgung für ihren Sohn gebeten. Der Mann hatte laut Polizei am frühen Morgen in der Küche des Hauses randaliert, sich mit einem Messer bewaffnet und sich innerhalb des Hauses zurückgezogen.

Daraufhin wurden neben den Rettungskräften auch Polizisten zu dem Haus geschickt. Diese brachten zunächst die Mutter in Sicherheit. Dann versuchten sie, Kontakt zu dem 39-Jährigen aufzunehmen. Dieser sei jedoch mit einem Messer den Beamten entgegengetreten, worauf sich die Polizisten zurückzogen, hieß es.

Die Polizisten forderten Unterstützung an. Weitere Kontaktversuche seien ohne Erfolg geblieben. Am frühen Nachmittag hätten sich Spezialkräfte der Polizei Zutritt verschafft und den 39-Jährigen fixiert. Er sei von einem Arzt begutachtet und in eine psychiatrische Einrichtung gefahren worden. Niemand wurde den Angaben zufolge bei dem Einsatz verletzt.