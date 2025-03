Tötungsversuch in Psychiatrie: Ein 24-jähriger Patient greift einen Klinikmitarbeiter mit einem Messer an. Warum das Opfer Glück hatte.

Geestland - Ein Patient hat in einer geschlossenen Station einer Psychiatrie in Geestland (Landkreis Cuxhaven) versucht, einen Klinikmitarbeiter zu töten. Der 24-jährige Täter habe mehrfach mit einem Buttermesser auf den 70-Jährigen eingestochen, teilte die Polizei mit. Wegen der Beschaffenheit des Messers erlitt das Opfer nur oberflächliche Verletzungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Stade gegen den 24-Jährigen Haftbefehl wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der Vorfall ereignete sich bereits am 9. Februar, die Polizei teilte ihn aber erst jetzt mit. Zunächst habe die Schuldfähigkeit des Beschuldigten geprüft werden müssen, sagte ein Sprecher.