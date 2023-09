Dresden - Sechs junge Männer sollen am Wochenende aus dem Heinz-Steyer-Stadion Fanartikel des Dresdner Sportclubs 1898 (DSC) gestohlen und dafür zwei anwesende Fans verprügelt haben. Gegen die mutmaßlichen Täter wird wegen schweren Raubes und der gefährlichen Körperverletzung ermittelt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Ein 20- und ein 25-Jähriger wurden festgenommen. Über Haftbefehle gegen sie soll am Nachmittag entschieden werden.

Die Männer zwischen 19 und 25 Jahren waren nach Angaben der Ermittler am Sonntagmittag gezielt in den Fanraum des Stadions gegangen, um Fanartikel als Trophäen zu holen. Als zwei DSC-Fans die Gegenstände nicht herausgeben wollten, schlugen drei Beschuldigte mit Fäusten zu, auch mehrfach gegen den Kopf. Danach verschwanden die Eindringlinge mit 15 bis 20 DSC-Fahnen und einer Sporttasche mit weiteren Fanartikeln. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.