Potsdam - An den Brandenburger Schulen starten im April die Prüfungen für den Mittleren Abschluss nach der Klasse 10 und für das Abitur. Zunächst beginnen am Dienstag für rund 21.000 Schülerinnen und Schüler die zentralen Prüfungen für den mittleren Abschluss, wie das Bildungsministerium am Dienstag mitteilte. Für diese Schüler sei die letzte Prüfung in Mathematik am 9. Mai geplant.

Rund 10.500 Schüler starten am kommenden Montag mit den zentralen Abiturprüfungen, die bis zum 12. Mai dauern. Auch in diesem Jahr würden dabei in den Fächern Deutsch, Englisch, Französisch und Mathematik Aufgaben aus einem länderübergreifenden Pool eingesetzt, so das Ministerium. So soll das Abitur zwischen den Bundesländern vergleichbarer werden.

Nach Angaben des Ministeriums wurde wie im Vorjahr für alle schriftlichen Abiturprüfungen und die zentralen Prüfungen in der Jahrgangsstufe zehn die Arbeitszeit um 30 Minuten verlängert. Für das Fach Mathematik erfolgte im Abitur eine Schwerpunktsetzung. Für die Prüfungen in der Jahrgangsstufe zehn gelten zudem thematische Einschränkungen.