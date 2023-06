Bremerhaven - Ein Prüfstand für besonders lange Rotorblätter von Windenergieanlagen ist in Bremerhaven eröffnet worden. Damit trete man in eine neue Zeit ein, sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Freitag bei der Eröffnung. Auf dem Prüfstand können Blätter mit einer Länge von mehr als 115 Metern getestet werden. Das Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme betreibt die Anlage. Demzufolge gibt es keinen anderen Prüfstand für Blätter dieser Größe in Deutschland, der öffentlich zugänglich ist.