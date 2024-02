Mühlhausen - Nach einem schweren Verkehrsunfall mit sieben Toten in Thüringen muss sich der mutmaßliche Unfallverursacher nun vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 35-Jährigen unter anderem fahrlässige Tötung und Fahren ohne Fahrerlaubnis vor. Zum Prozessbeginn am Mittwoch (9.00 Uhr) sind laut Amtsgericht Mühlhausen Zeugen und Sachverständige geladen worden.

Der Mann soll Anfang April auf einer Ortsumgehung von Bad Langensalza mit einem Auto in den Gegenverkehr geraten sein. Dort stieß er den Ermittlungen zufolge mit zwei anderen Autos zusammen, die sofort in Flammen aufgingen und ausbrannten. Für drei Männer und zwei Frauen im Alter von 19 Jahren sowie einen 60 Jahre alten Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Sie verbrannten in ihren Fahrzeugen. Auch ein 44 Jahre alter Insasse in dem unfallverursachenden Auto überlebte nicht. Der Angeklagte wurde selbst schwer verletzt und schwebte einige Zeit in Lebensgefahr.

Der 35-Jährige war den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zufolge beim Unfallzeitpunkt mit einem Blutalkoholwert von 1,3 Promille fahruntüchtig. Zudem soll er keinen Führerschein besessen haben.