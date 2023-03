Jena - Vor dem Thüringer Oberlandesgericht in Jena beginnt an diesem Dienstag (13.00 Uhr) der Prozess gegen eine mutmaßliche Unterstützerin der Terrororganisation Islamischer Staat (IS). Die Bundesanwaltschaft wirft der aus Thüringen stammenden Frau die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland, Verstöße gegen das Waffenrecht und Beihilfe zur Körperverletzung vor.

Die Frau ist den Angaben zufolge 2019 bei ihrer Wiedereinreise nach Deutschland festgenommen worden und seitdem in Untersuchungshaft. Nach Angaben einer Sprecherin handelt es sich um den ersten Prozess vor dem Thüringer Oberlandesgericht, der in Zusammenhang mit dem IS steht. Bislang sind sechs weitere Prozesstage bis Mitte Mai geplant.