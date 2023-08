Jena - Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen hat vor dem Thüringer Oberlandesgericht in Jena der Prozess gegen vier mutmaßliche Mitglieder der Eisenacher Neonazi-Kampfgruppe „Knockout 51“ begonnen. Sowohl am Eingang zum Gerichtsgebäude als auch beim Einlass in den Sitzungssaal wurden die Zuschauer am Montagmorgen kontrolliert.

In dem Verfahren wirft der Generalbundesanwalt den vier Angeklagten vor, schwerste Straftaten vorbereitet zu haben. „Spätestens seit April 2021 erstreckte sich das Ziel der Vereinigung auf die Tötung von Personen der linksextremen Szene“, hieß es vor einigen Wochen vom Generalbundesanwalt. Zwei der Angeklagten stehen im Verdacht, sich bereits verbotene Waffen und Waffenteile besorgt zu haben. Das Oberlandesgericht hat für den Prozess derzeit Verhandlungstermine bis März 2024 vorgesehen.