Das historische Gebäude des Bremer Landgerichts. Dort sollte am Mittwoch, 1. November, ein Mordprozess gegen einen Altenpfleger beginnen.

Bremen - Ein 43 Jahre alter Altenpfleger, der mindestens zwei Menschen ermordet haben soll, hat sich bei Prozessbeginn nicht geäußert. Die Staatsanwaltschaft warf ihm am Mittwoch im Landgericht Bremen vor, er habe 2019 in einem Bremer Pflegeheim zwei Menschen eher größere Mengen Medikamente verabreicht. Die Betreuten sollen an Überdosen gestorben sein. Laut Staatsanwaltschaft wollte der Angeklagte Anerkennung erlangen.

Ein Sprecher des Bremer Landgerichts sagte am Mittwoch, der 43 Jahre alte Deutsche werde wegen weiterer mutmaßlicher Taten angeklagt. Es solle ein gesondertes Verfahren geben. Noch sei die Anklage nicht zugelassen. Es handelt sich demnach um neun mutmaßliche Taten aus 2011 und drei mutmaßliche Taten aus 2010. Drei Menschen seien infolge der Vorkommnisse gestorben.

Der Angeklagte war 2020 bereits wegen schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen und gefährlicher Körperverletzung zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Seitdem sitzt der Mann im Gefängnis.