Stade - Zu Beginn eines Prozesses wegen Totschlags am Landgericht Stade haben die beiden Angeklagten Bedauern ausgedrückt. Das ließen die 20 und 29 Jahre alten Männer am Freitag über ihre Anwälte mitteilen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, eine 22 Jahre alte Frau getötet zu haben. Die Tat ereignete sich laut Anklage im Mai 2022 in Stade. Bei einem Streit zweier vierköpfiger Gruppen soll der 20-Jährige die Frau mit einer Glasflasche niedergeschlagen haben. Unter anderem sollen die Männer auf den Kopf der bewusstlos am Boden liegenden Frau eingetreten haben. Die Frau starb einige Tage später an ihren schweren Verletzungen. Der Prozess soll nächsten Freitag fortgesetzt werden. Dann wollen die beiden Polen sich den Angaben zufolge selbst äußern.