Erfurt - Am Landgericht Erfurt wird am Tag vor Heiligabend ein Mordprozess verhandelt. Einem heute 48-jährigen Deutschen wird vorgeworfen, in Erfurt mit einer Schrotflinte auf einen Mann geschossen zu haben, wie das Gericht mitteilte. Zunächst seien zwei Schüsse abgegeben worden. Der Mann sei am Rücken und dessen Hund am Kopf getroffen worden. Als der Mann hinter einem Auto Schutz suchte, soll der 48-Jährige ihn mit einem finalen dritten Schuss in den Rücken getötet haben, hieß in einer Mitteilung des Landgerichts. Demnach ereignete sich die Tat im Juni dieses Jahres.