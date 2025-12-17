Ein 21-Jähriger steht in Erfurt vor Gericht. Nach einem lebensgefährlichen Messerangriff auf einen Behördenmitarbeiter steht nun auch seine Schuldfähigkeit auf dem Prüfstand.

Vor dem Landgericht Erfurt steht ein 21-Jähriger wegen eines Messerangriffs auf einen Behördenmitarbeiter. (Symbolbild)

Erfurt - Vor dem Erfurter Landgericht beginnt heute (9.00 Uhr) der Prozess gegen einen 21-Jährigen wegen eines Messerangriffs auf einen Mitarbeiter des Landratsamtes in Apolda. Die Staatsanwaltschaft Erfurt wirft ihm versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor.

Der aus der Türkei stammende Mann soll auf den Behördenmitarbeiter vor einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Apolda eingestochen haben. Das Opfer des Angriffs wurde lebensgefährlich verletzt.

Vor Gericht soll außerdem die Frage geklärt werden, inwieweit der Mann tatsächlich schuldfähig ist, so ein Sprecher. Demnach droht ihm im Falle einer Verurteilung möglicherweise die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus.