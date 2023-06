Prozess um Angriff auf Klima-Aktivisten in Altmark begonnen

Stendal - Weil sie Klima-Aktivisten unter anderem mit einer Paintball-Waffe angegriffen haben sollen, müssen sich seit Dienstag drei Männer vor dem Landgericht Stendal verantworten. Den drei Angeklagten wird nach Angaben des Gerichts zur Last gelegt, vor zwei Jahren am Bahnhof Seehausen fünf Baumbesetzer angegriffen zu haben, wie das Landgericht mitteilte. Weil einer der Angeklagten ein Kostüm im Stil des rassistischen Ku-Klux-Klan-Geheimbundes getragen haben soll, sorgte der Angriff auch über Sachsen-Anhalt hinaus für Aufsehen. Ein Video des mutmaßlichen Angriffs war in den sozialen Netzwerken geteilt worden.

Die Mobile Opferberatung Sachsen-Anhalt teilte mit, dass drei der Aktivisten durch die Schüsse verletzt worden seien. Sie hätten Hämatome und Prellungen erlitten. Der alte Bahnhof von Seehausen war damals Treffpunkt von Klima-Aktivisten, die unter anderem Bäume im Losser Forst besetzt hatten, um gegen den Ausbau der Autobahn 14 zu protestieren. Im Sommer 2021 war es mehrfach zu Auseinandersetzungen rund um den Bahnhof gekommen. Unter anderem hatte es im Bahnhof gebrannt.