Ein Geständnis unter Tränen: Eine Frau schildert am Landgericht Oldenburg, wie Panik und Angst sie zum Äußersten trieben.

Die Anklagte hat vor Gericht eingeräumt, ihren Mann erstochen zu haben.

Oldenburg/Friesoythe - Eine Frau soll in Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) ihren Ehemann mit einem Messer getötet haben. Vor dem Landgericht Oldenburg hat die 33-Jährige zum Prozessauftakt am Montag erklärt, in Panik gehandelt zu haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Totschlag vor.

Nach Darstellung ihrer Verteidigerin hat die Frau über Jahre hinweg häusliche Gewalt durch ihren Ehemann erlebt. „Meine Mandantin ist verzweifelt und geschockt“, sagte die Anwältin. „Trotz der jahrelangen Gewalt wollte sie nicht, dass ihr Mann stirbt.“

Ehemann soll Frau über Jahre misshandelt haben

Die Angeklagte schilderte unter Tränen, ihr Ehemann habe sie über Jahre misshandelt und bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen. Nach einem weiteren Streit sei sie bei einem Bekannten in Friesoythe untergekommen. Dort soll es Anfang Mai erneut zur Eskalation gekommen sein.

Laut Anklage drang der 41-Jährige gewaltsam in die Wohnung des Bekannten ein und griff seine Ehefrau an. Die Verteidigerin erklärte, der Mann sei an dem Abend „aufbrausend“ gewesen. Ihre Mandantin habe zwei Flaschen Wodka getrunken und sei körperlich unterlegen gewesen. „Im Affekt und aus Panik griff sie nach dem Messer“, sagte die Anwältin. „Sie wollte nur, dass der Angriff endet.“

Laut Anklage erlitt der Mann zwei Stiche, er sackte zusammen und starb noch am Tatort. Ein Urteil wird Ende November erwartet.