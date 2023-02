Schilder an der Fassade weisen das Landgericht Berlin aus.

Berlin/Rostock - Rund neun Monate nach dem Tod eines Hertha-Fans beginnt vor dem Landgericht Berlin heute (9.15 Uhr) der Prozess gegen einen 24-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft Berlin wirft dem Mann Körperverletzung mit Todesfolge vor. Der 24-Jährige soll am 19. Mai 2022 nach dem Fußball-Relegationsspiel zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV in Berlin dem Hertha-Fan mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Dadurch sei dieser ungebremst zu Boden gefallen und mit dem Hinterkopf auf dem Asphalt aufgeschlagen. Der 55-Jährige erlitt laut Anklage ein schweres Schädel-Hirn-Trauma und starb wenige Tage später in einem Krankenhaus.

Die Polizei hatte seinerzeit mit einem Phantombild nach einem Verdächtigen gesucht. Das Bild war auf Grundlage einer Zeugenaussage erstellt worden. Schließlich wurde der aus Rostock stammende 24-Jährige als mutmaßlicher Täter identifiziert. Am 3. August 2022 kam er zunächst in Untersuchungshaft, inzwischen ist er jedoch wieder auf freiem Fuß.

Nach den Ermittlungen soll der Mann das Opfer am Tattag an einer Kreuzung vor dem Olympiastadion aus einem Auto heraus zur Rede gestellt haben - weil dieser angeblich die Weiterfahrt behinderte. Dann soll der 24-Jährige aus dem Wagen ausgestiegen sein und zugeschlagen haben. Für den Prozess hat das Landgericht zunächst acht Verhandlungstage geplant.

Hertha BSC hatte damals mit großer Bestürzung auf den Tod des Mannes reagiert und Familie und Angehörigen Beileid ausgesprochen. Auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung Ende Juni gab es eine Schweigeminute für den Mann.