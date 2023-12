Der Fall schockierte viele Menschen in Thüringen: Eine Frau wird bei Apolda in ihrem Auto durch mehrere Schüsse getötet. Nun stehen ihr damaliger Ehemann und drei weitere Männer vor Gericht.

Mikrofone und Kopfhörer auf einem Tisch in einem Gerichtssaal.

Erfurt - Nach einem Mord vor fast 20 Jahren soll am Montag (15.00 Uhr) am Landgericht Erfurt der Prozess gegen vier Männer beginnen. Die Staatsanwaltschaft wirft drei von ihnen gemeinschaftlichen Mord aus Habgier vor. Der vierte Mann soll zum Mord an seiner damaligen Ehefrau angestiftet haben, um wirtschaftliche Nachteile für sich abzuwenden, die ihm bei einem laufenden Scheidungsverfahren drohten.

Hintergrund ist der 16. Januar 2004: Damals sollen drei Männer einer 35 Jahre alten Frau in Schöten bei Apolda aufgelauert und sie getötet haben, so der Vorwurf. Einer soll die Schüsse abgegeben, ein anderer den Tatort abgesichert und der dritte das Fluchtauto gefahren haben.

Die Ermittlungen in dem Fall waren nach Hinweisen eines Gefängnishäftlings wieder aufgenommen worden.