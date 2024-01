Eine Anzeigetafel weist an einem Sitzungssal auf eine öffentliche Verhandlung hin.

Mühlhausen/Bad Langensalza - Nach einem Verkehrsunfall mit sieben Toten bei Bad Langensalza ist nun ein Prozessstart festgelegt worden. Ab dem 14. Februar soll sich am Amtsgericht Mühlhausen der 35-jährige mutmaßliche Unfallverursacher verantworten, wie ein Gerichtssprecher am Freitag mitteilte. Zuvor hatte die „Thüringer Allgemeine“ über den Verhandlungsbeginn vor dem Schöffengericht berichtet. Zeugen und Sachverständige sind zu dem Termin im Februar geladen, so der Gerichtssprecher.

Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen hatte im Oktober Anklage gegen den Mann unter anderem wegen fahrlässiger Tötung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis erhoben.

Bei dem Unfall waren Anfang April 2023 sieben Menschen ums Leben gekommen, darunter drei junge Männer und zwei Frauen im Alter von 19 Jahren. Auf der Ortsumgehung von Bad Langensalza war ein Auto, das den Ermittlungen zufolge von dem 35-Jährigen gefahren wurde, in den Gegenverkehr geraten und mit zwei Wagen zusammengeprallt. Diese gingen sofort in Flammen auf und brannten aus. Der Anklage zufolge war der Mann betrunken und mit einem Blutalkoholwert von 1,34 Promille fahruntüchtig. Zudem habe er keinen Führerschein besessen.