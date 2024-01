Prozess nach Angriff auf ZDF-Team in Berlin

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Berlin - Nach dem Angriff auf ein ZDF-Team im Mai 2020 am Rande einer Demonstration gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen in Berlin stehen seit Montag die mutmaßlichen Täter vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft Berlin wirft den zwei Männern aus der Hauptstadt und einem Geschwisterpaar aus Baden-Württemberg gefährliche Körperverletzung vor. Die drei Männer im Alter von 28 bis 34 Jahren und die 31-jährige Frau sollen am 1. Mai 2020 auf das Fernsehteam eingetreten und eingeschlagen haben, teils mit Metallstangen.

Das sechsköpfige Fernsehteam war damals im Auftrag für das ZDF-Satireformat „heute-show“ unterwegs und berichtete über eine Demonstration der sogenannten Querdenkerbewegung.

Zwei der Opfer treten im Prozess als Nebenkläger auf. Das Amtsgericht Tiergarten hatte für den Prozess zunächst Termine bis zum 13. März geplant. Nach Angaben einer Gerichtssprecherin ist aber nicht ausgeschlossen, dass es noch am selben Tag zu einem Urteil kommt.