Bremen - Weil ein 35 Jahre alter Mann nahezu ein Kilogramm Heroin zum Verkauf gelagert haben soll, beginnt am kommenden Dienstag ein Prozess am Landgericht Bremen gegen ihn. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm bewaffnetes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln vor. Ein Messer mit einer Klingenlänge von rund acht Zentimetern soll er griffbereit in einer Tasche in seiner Wohnung in Bremen aufbewahrt haben, wie das Gericht am Dienstag mitteilte. Bei dem Angeklagten habe sich Bargeld von mehr als 17.000 Euro befunden.