Bautzen - Ein halbes Jahr nach dem verheerenden Brand der Stadtkirche Großröhrsdorf muss sich ein 41-Jähriger aus Ostsachsen vor der Justiz verantworten. Der Prozess gegen den Mann aus Räckelwitz in der sorbischen Lausitz beginnt laut Ankündigung kommenden Montag in der Außenstelle des Landgerichts Görlitz in Bautzen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, am 4. August 2023 um 1.45 Uhr Feuer in dem protestantischen Gotteshaus gelegt zu haben. Dazu soll er Benzin in ein zuvor eingeschlagenes Fenster in das barocke Gebäude gegossen und dann entzündet haben. Die Große Strafkammer hat bis Ende Februar insgesamt fünf Verhandlungstage terminiert.

Das Schiff der Barockkirche war in der Nacht zum Großteil ausgebrannt. Der Beschuldigte aus der rund 25 Kilometer von der Kleinstadt entfernten Gemeinde war eine Woche später festgenommen worden. Er gestand die Tat und ist in Untersuchungshaft. Die Flammen hatten den Dachstuhl und das Innere des Kirchenschiffs vernichtet und den einst 50 Meter hohen, weithin sichtbaren Glockenturm gekappt. Viele historische Kunstschätze sowie Teile der Architektur sind verloren, auch im Schutt fand sich nichts mehr.