Braunschweig - Mit dem vierten Verhandlungstag wird am Mittwoch (9.00 Uhr) in Braunschweig der Vergewaltigungsprozess gegen den auch im Fall Maddie mordverdächtigen Christian B. fortgesetzt. Geplant ist unter anderem, dass ein wichtiger Zeuge aussagen soll. Dem 47-jährigen Angeklagten werden am Landgericht Braunschweig drei Vergewaltigungen und zwei Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern in Portugal vorgeworfen.

Gegen den Deutschen wird seit Jahren wegen Mordverdachts im Fall der 2007 aus einer portugiesischen Ferienanlage verschwundenen kleinen Maddie ermittelt, wie im Juni 2020 überraschend öffentlich bekannt wurde. Die damals dreijährige Britin wurde aus einem Appartement an der Algarve entführt. Die deutschen Ermittler gehen davon aus, dass Madeleine McCann tot ist, obwohl eine Leiche nie gefunden wurde.

Von den angeklagten Taten werde sein Mandant freizusprechen sein, hatte sein Verteidiger in den ersten Prozesstagen gesagt. Der Fall Maddie ist nicht Gegenstand des aktuellen Verfahrens. Insgesamt gilt die Unschuldsvermutung.