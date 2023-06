Chemnitz - Nach einem Messerangriff auf seine Ehefrau in Geringswalde (Landkreis Mittelsachsen) muss sich ein 46-Jähriger von heute an vor Gericht verantworten. Ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Laut Anklage soll er mehrfach auf die Frau eingestochen und sie an Hals, Brust und Rücken erheblich verletzt haben. Als seine Schwägerin der Frau zu Hilfe eilte, habe er auch sie verletzt. Grund für den Angriff sollen Trennungsabsichten seiner Frau gewesen sein. Für den Prozess am Landgericht Chemnitz sind weitere Verhandlungstage bis in den Juli geplant.