Pharma Protesttag am Mittwoch: Viele Apotheken wollen zu bleiben

Bei vielen Apotheken in Niedersachsen könnten Kundinnen und Kunden am Mittwoch vor verschlossenen Türen stehen. Der Grund ist ein bundesweiter Protesttag, an dem sich viele Apotheken beteiligen wollen. Den Pharmazeuten geht es dabei nicht nur um mehr Honorar.