Chemnitz - Von den Protesten von Bauern sind im Großraum Leipzig zahlreiche Anschlussstellen von Autobahnen betroffen. Am Montagmorgen meldete die Polizei Beeinträchtigungen in Wiedemar, Leipzig-Nord, Naunhof, Grimma und Mutzschen. Auch in den Bereichen Torgau, Bad Lausick, Delitzsch, Krostitz, Eilenburg und Bad Düben gebe es Behinderungen.

Als Reaktion auf Bauernproteste hatte die Bundesregierung am Donnerstag angekündigt, einen Teil der geplanten Subventionskürzungen zurückzunehmen. Die Ampel-Koalition will auf die Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft verzichten. Es solle ein erheblicher bürokratischer Aufwand für die betroffenen Unternehmen vermieden werden. Die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel soll gestreckt und in mehreren Schritten in den kommenden Jahren vollzogen werden. Der Deutsche Bauernverband hält die Maßnahmen aber für unzureichend. Auch die Kürzungen beim Agrardiesel müssten vom Tisch.