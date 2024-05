Isaak aus Deutschland mit „Always On The Run“ auf der Bühne beim Finale des Eurovision Song Contest 2024.

Malmö - In Malmö hat am Samstagabend das Finale des Eurovision Song Contest (ESC) begonnen. Schwedens Kronprinzessin Victoria wünschte allen viel Glück. Überschattet wird der größte Musikwettbewerb der Welt diesmal von Protesten gegen die Teilnahme Israels. Erneut versammelten sich in der südschwedischen Stadt Tausende Menschen zu einer Kundgebung gegen das israelische Vorgehen im Gaza-Krieg und die Zulassung des israelischen Beitrags zum ESC. Ob es möglicherweise noch Protestaktionen in der Final-Show gibt, war zunächst völlig unklar. Israels Sängerin Eden Golan hatte zum Halbfinale Pfiffe und Buhrufe aus dem Publikum erlebt.

Unmittelbar vor dem Finale war bekannt geworden, dass der niederländische Kandidat Joost Klein vom Wettbewerb ausgeschlossen worden ist. Hintergrund war nach Angaben des niederländischen Fernsehsenders Avrotros eine aggressive Geste Kleins gegenüber einer Kamerafrau, die ihn gefilmt hatte. Er habe die Frau den Angaben zufolge aber nicht berührt. Was genau in der Auseinandersetzung passiert ist, ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Der Startplatz der Niederlande, die Nummer 5, wird beim Finale nun leer bleiben.

Damit sind noch 25 Länder im ESC-Finale dabei. Deutschland ist mit dem Sänger Isaak und dem Lied „Always On The Run“ vertreten. Deutschland tritt in diesem Jahr auf Startnummer 3 an. Als Kommentator für das deutsche Fernsehen führt 2024 erstmals Thorsten Schorn durch den Final-Abend. Er tritt die Nachfolge von Peter Urban an, der 25 Jahre lang das deutsche Publikum durch den ESC gelotst hatte.

Das Erste und der Spartensender One übertragen das Spektakel seit 21.00 Uhr. Zuschauerinnen und Zuschauer können per Anruf, SMS und mit einer App (mit)abstimmen. Die Siegerin oder der Sieger wird erst gegen 1 Uhr Sonntagfrüh feststehen.