Dresden - Landwirte wollen bei einer Protestaktion am Donnerstagabend Autobahnbrücken in Sachsen blockieren. Betroffen sind die Landkreise Görlitz, Bautzen, Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sowie West- und Nordsachsen, wie aus einem gemeinsamen Aufruf des Sächsischen Landesbauernverbandes, der Bewegung „Land schafft Verbindung“ und der Interessenvertretung „Familienbetriebe Land und Forst Sachsen und Thüringen“ vom Mittwoch hervorgeht. Konkret werden darin die Autobahnen 4, 9, 13, 14 und 17 genannt. Die Aktion „Dein Signal, dein Protest nach Berlin!“ soll von 19 bis 20 Uhr stattfinden.

Die Proteste der Landwirte richten sich vor allem gegen geplante Subventionskürzungen der Bundesregierung. In den vergangenen Monaten hatten bundesweit immer wieder Demonstrationen stattgefunden. Auch in Sachsen protestierten die Landwirte, so nahmen beispielsweise Mitte Januar Tausende Traktoren an einer Demonstration in der Dresdner Innenstadt teil.