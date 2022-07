Protestaktion fürs Oben-ohne-Schwimmen in Bremer Freibad

Bremen - Gegen die Ungleichbehandlung der Geschlechter in öffentlichen Schwimmbädern hat eine Gruppe von Frauen in Bremen eine Protestaktion gemacht. Die 28 Aktivistinnen entkleideten am Samstag in einem Freibad ihre Oberkörper, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Auf Schildern und ihren Körpern waren Slogans wie „Brüste desexualisieren“ und „My Body gegen sexualisierte Gewalt“ zu lesen. Schließlich sei die Polizei gerufen worden, da die Gruppe trotz Aufforderungen nicht wieder haben gehen wollen. Nach einem Gespräch mit den Beamten verließen die Frauen schließlich das Gelände. Weil sie die Versammlung nicht angemeldet hatten, wird nun gegen sie ermittelt.

In Bremen ist das Oben-ohne-Schwimmen für Frauen nicht erlaubt. In Göttingen hingegen wurde Anfang Mai eine neue Regelung eingeführt: Vorerst bis Ende August dürfen hier am Wochenende alle Badegäste ohne Oberkörperbekleidung ins Schwimmbad.