Berlin - Die Klimabewegung Fridays for Future will am Freitagmittag vor dem Roten Rathaus in Berlin für mehr Klimaschutz demonstrieren. Laut Polizei werden 5000 Teilnehmer erwartet. Die Aktivisten fordern vor der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl an diesem Sonntag unter anderem eine kostenlose Nahverkehrsnutzung und die Klimaneutralität Berlins bis 2030.

„Diesen Freitag erhöhen wir den Druck auf die künftige Berliner Regierung und machen klar: Für jede Koalition gilt - die Klimaziele sind nicht verhandelbar“, teilte Klima-Aktivistin Luisa Neubauer vor der Demonstration mit. Der Landesvorstand der Grünen sieht den Protest positiv. „Es braucht den Druck und die Power der Klimabewegung, um in den Parlamenten und im Senat klimagerechte Politik durchzusetzen“, teilten die Landesvorsitzenden mit.