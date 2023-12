Vechta - Landwirte aus dem Landkreis Vechta haben an Anschlussstellen der Autobahn 1 gegen die von der Ampel-Koalition geplante Abschaffung von Steuervergünstigungen auf Agrardiesel protestiert. Die Protestaktion dauerte am Freitag von 17.00 bis 19.00 Uhr an, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Demnach bewegten sich an den Anschlussstellen Vechta, Lohne, Holdorf und Neuenkirchen-Vörden der A1 jeweils etwa 20 landwirtschaftliche Fahrzeuge mit Schrittgeschwindigkeit mehrmals über die Überführungen, wodurch es auch auf der Autobahn zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam. Zu der Protestaktion hatte laut Polizei der Landvolkverband Niedersachsen aufgerufen.