Jena - Die Empörung nach Bekanntwerden eines Treffens rechter Aktivisten und Extremisten in Potsdam hält an. Die Jugendorganisationen mehrerer Parteien sowie Gewerkschaften haben am Freitag (16.00 Uhr) in Jena zu einem Protest gegen die AfD aufgerufen. „Seit Monaten erleben wir, wie AfD und andere extreme Rechte die Stimmung im Land immer weiter anheizen“, hieß es im Vorfeld der Kundgebung von den Organisatoren, zu denen unter anderem die Jusos, die Klimaschutzbewegung Fridays for Future und die Bildungsgewerkschaft GEW gehören.

Auf der Kundgebung in Jena werden auch Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), Innenminister Georg Maier (SPD) und die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen Landtagsfraktion, Madeleine Henfling, erwartet. Bereits für Donnerstagabend gab es in Gera einen Aufruf zu einer Kundgebung gegen die AfD. Am Samstag ist eine Großdemo in Erfurt geplant.

Bundesweit sind in den vergangenen Tagen Tausende Menschen auf die Straßen gegangen, um ihre Stimme gegen die AfD zu erheben. Anlass ist eine Recherche des Medienhauses Correctiv zu einem Treffen von Rechtsradikalen mit Politikern von AfD und CDU in einer Potsdamer Villa im November 2023. Dort sprach Martin Sellner, früher Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, nach eigenen Angaben über „Remigration“. Wenn Rechtsextremisten den Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll - auch unter Zwang.