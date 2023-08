Radeberg - Ein Verdacht auf Prostitution hat sich in Radeberg (Landkreis Bautzen) als unschuldiges Videospiel herausgestellt. Eine Frau habe am Dienstagabend die Polizei alarmiert, weil sie Schreie und Hilferufe aus einer Wohnung gehört und vorbeigehende Männer beobachtet habe, berichtete die Polizei Görlitz am Mittwoch. Vor Ort stellte sich aber laut Polizei heraus: Die Geräusche kamen von einem Computerspiel, das ein Mieter bei offenem Fenster gespielt hatte.