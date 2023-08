Ein Junge kauert sich in der Ecke seines Zimmers am Fußboden sitzend zusammen.

Dresden - Mit Beginn des neuen Schuljahres gibt es in Sachsen ein Programm gegen Mobbing. Es steht unter dem Motto „Gemeinsam Klasse sein“ und soll einerseits präventiv gegen Mobbing und Cybermobbing wirken, aber auch Schulen besser auf solche Fälle einstellen. „Es gibt beim Mobbing keine Unbeteiligten. Wir wollen Schülerinnen und Schüler mit dem Programm für das Thema Mobbing sensibilisieren, dass es überhaupt nicht erst dazu kommt. Dafür ist ein gutes Klassenklima wichtig“, sagte Alexander Krauß, Chef der Techniker Krankenkasse (TK) in Sachsen am Montag in Dresden. Zudem sollen Kinder lernen aktiv etwas gegen Mobbing zu tun. Neben der TK ist das Landesamtes für Schule und Bildung (LaSuB) beteiligt.