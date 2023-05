Dresden - Das sächsische Sozialministerium startet ab Juli das Programm „Sachsensommer“ für junge Menschen, die sich bürgerlich engagieren wollen. Dabei sollen junge Erwachsene zwischen 16 und 21 Jahren in gemeinwohlorientierten Einrichtungen arbeiten, wie das Ministerium am Freitag mitteilte. Das Programm werde den Angaben zufolge von der Engagementstiftung Sachsen organisiert und biete jungen Menschen die Möglichkeit, von Anfang Juli bis Ende September 2023 einen ein- bis maximal dreimonatigen Einsatz in einer Einrichtung zu absolvieren.

Das Ziel des Projekts sei laut Sozialministerin Petra Köpping (SPD), „jungen Menschen Orientierungsmöglichkeiten zu bieten und sie für bürgerschaftliches Engagement zu gewinnen“. Außerdem sollen junge Menschen für die Einsätze eine Aufwandsentschädigung bekommen. Bei 25 Stunden die Woche erhalten die Engagierten demnach eine monatliche Aufwandsentschädigung von 200 Euro.

Nach Angaben des Ministeriums stehen für das Programm in diesem und im nächsten Jahr über den sächsischen Doppelhaushalt jeweils 350 000 Euro zur Verfügung.