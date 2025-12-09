Gotha - Das Programm für das Ekhof-Festival 2026 auf Schloss Friedenstein in Gotha steht. Dazu gehöre als Hauptbühnenstück Molières „Die Schule der Frauen“, teilte die Stiftung Schloss Friedenstein mit. Die große Schlossanlage verfügt über eines der ältesten Barocktheater in Deutschland. Die noch funktionstüchtige Bühnenmaschinerie, die die Besucher erleben können, stammt aus dem 17. Jahrhundert. Bei den Vorstellungen sind Kulissenschieber bei der Arbeit zu sehen.

Insgesamt bietet das Festival vom 23. Mai bis 4. Oktober neben Theater auch Musik - vom Kammerkonzert bis zur Oper. Molières „Die Schule der Frauen“ habe am 10. Juli Premiere, so die Stiftung. In der Komödie geht es um Arnolphe, der überzeugt ist, die perfekte Ehe sei nur eine Frage der Kontrolle. Es geht um Liebe, Selbstbestimmung und gesellschaftliche Rollen. Inszeniert werde das Stück von der Schauspielerin und Regisseurin Naemi Friedmann.

Das Ekhof-Festival, das seine 28. Auflage erlebt, kooperiert beim Musikprogramm mit der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach. Der Ticketverkauf für das Festival habe bereits begonnen.