Eine Agrarökonomin soll künftig an der Spitze der Universität Kiel stehen. Sie kommt von einer Hochschule in Sachsen-Anhalt.

Kiel - Die Agrarökonomin Insa Theesfeld soll künftig die Universität Kiel leiten. Der Senat habe sie mit großer Mehrheit für das Amt der Präsidentin gewählt, teilte die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel mit.

Die Professorin für Agrar-, Umwelt- und Ernährungspolitik ist derzeit Vizerektorin für Personal- und Organisationsentwicklung an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Die Konditionen für die Amtsübernahme und der Zeitpunkt des Antritts würden in den kommenden Wochen noch verhandelt, hieß es.

„Ich freue mich auf die Aufgabe, die älteste, größte und bekannteste Universität im Land zwischen den Meeren und die einzige Volluniversität Schleswig-Holsteins leiten zu dürfen“, sagte Theesfeld.

Kanzlerin Claudia Ricarda Meyer gratulierte zur Wahl. „Die Universität steht vor großen Herausforderungen“, sagte sie. „Diese hat Insa Theesfeld klar benannt und den Senat mit ihren Lösungsansätzen und Strategien überzeugt.“

Nach ihrem Studium an den Universitäten Rostock, Hohenheim und Universitäten in Georgia (USA) und Montpellier (Frankreich) promovierte und habilitierte Theesfeld an der Humboldt-Universität zu Berlin. Nach Tätigkeiten für außeruniversitäre Forschungsinstitute folgte 2014 ihr Ruf an die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Theesfeld ist Mitglied in internationalen Fachgesellschaften und Wissenschaftsgremien.