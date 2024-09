Großhennersdorf - Die Ausrichter des Neiße Filmfestivals im Dreiländereck suchen für das nächste Jahr wieder Spiel-, Dokumentar- oder Kurzfilme. Für die drei Wettbewerbe der 22. Auflage (20. bis 25. Mai 2025) können laut Mitteilung bis Jahresende Beiträge eingereicht werden, die 2024 und 2025 in Deutschland, Polen oder Tschechien produziert oder koproduziert wurden oder werden. Aus den Einsendungen werden dann die Wettbewerbsstreifen ausgewählt.

Neiße-Fische als Preise

2025 werden wieder zehn Neiße-Fische vergeben, die mit insgesamt 25.500 Euro dotiert sind. Die von Künstler Andreas Kupfer gestalteten Skulpturen prämieren die besten Filme in jeder Kategorie und die Publikumslieblinge, die beste darstellerische Leistung, das beste Drehbuch und das beste Szenenbild. Für den Film aus dem Festivalprogramm, „der sich mit Respekt anderen Ländern und Kulturen nähert und damit den Weg zum Dialog bereitet“, gibt es einen Spezialpreis.

Rekordzahl an Bewerbungen

In diesem Jahr waren über 900 Bewerbungen eingegangen und damit so viele wie noch nie. Das Neiße Filmfestival stellt seit 2004 jährlich im Mai in der Region zwischen Deutschland, Polen und Tschechien aktuelle Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme vor. Was mit der Idee begann, Filme in drei Ländern zu zeigen, entwickelte sich zu einer kulturellen Brücke für Filmfans aus diesen Nachbarländern - und ist zudem wichtiger Treffpunkt für die nationale und internationale Filmszene und die Filmwirtschaft.